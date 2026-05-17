17 мая 2026 в 14:58

«Нужен шанс»: президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой

Лула да Силва попросил Трампа снять экономическую блокаду с Кубы

Луис Инасиу Лула да Силва Фото: Ton Molina/IMAGO/Global Look Press
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего визита в США обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с личной просьбой снять экономическую блокаду с Кубы, сообщает газета Washington Post. Переговоры двух лидеров прошли в Белом доме 7 мая.

Лула да Силва убежден, что, если Соединенные Штаты откроют стол переговоров, не основанных на навязывании каких-либо условий, Куба примет в них участие. Со своей стороны Трамп сообщил ему, что не собирается завоевывать остров.

Ранее президент США сообщил, что Вашингтон собирается заняться Кубой, которая, по его мнению, находится в упадке. Американский лидер также подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной.

После этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что санкции против Кубы противоречат международному праву, а урегулировать кризис можно только путем содержательного диалога, а не с помощью силовых методов. По его словам, в данном случае спасти кубинский народ поможет только содержательный диалог.

