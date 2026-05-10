10 мая 2026 в 20:10

«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе

Трамп заявил о планах заняться Кубой

Дональд Трамп Фото: IMAGO/WILL OLIVER/Global Look Press
США намерены заняться Кубой, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Full Measure. По его словам, выработка дальнейшего курса станет одним из приоритетов после других внешнеполитических задач. Глава государства отметил, что контактами с кубинскими властями занимается госсекретарь Марко Рубио.

Эта страна уже годами пребывает в упадке. Прежде чем заняться одним, мы покончим с другим, — подчеркнул он.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон намерен сохранять давление на Кубу до проведения в республике коренных политических и экономических преобразований. По словам главы американской дипломатии, нынешний курс островного государства продолжает представлять опасность для региональной безопасности Соединенных Штатов. Россия продолжит внимательно следить за разворачивающейся ситуацией, подчеркнул он.

Политолог Михаил Пашин между тем выразил мнение, что после прекращения операции на Ближнем Востоке США могут переключить внимание на Кубу. Эксперт подчеркнул, что это государство остается одним из основных интересов Вашингтона.

