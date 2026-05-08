Политолог предположил, какую цель могут выбрать США после Ближнего Востока

После прекращения операции на Ближнем Востоке США могут переключить внимание на Кубу, предположил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Пашин. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт подчеркнул, что Куба остается одним из основных интересов Вашингтона.

США, объявив о завершении операций на Ближнем Востоке, вероятно, переориентируют внимание на Западное полушарие. Куба остается ключевым объектом интереса Вашингтона как остров в 150 км от Флориды, влияющий на стратегическую стабильность региона, — пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание, что у президента США Дональда Трампа есть как геополитические мотивы для этого, так и идеологические. По словам политолога, Россия продолжит внимательно следить за разворачивающейся ситуацией.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен сохранять давление на Кубу до проведения в республике коренных политических и экономических преобразований. По словам главы американской дипломатии, нынешний курс островного государства продолжает представлять опасность для региональной безопасности Соединенных Штатов.