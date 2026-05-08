Рубио раскрыл, сколько еще США будут «душить» Кубу Рубио: США продолжат принимать меры против Кубы до проведения необходимых реформ

Соединенные Штаты продолжат принимать меры против Кубы, пока власти республики не проведут необходимые политические и экономические реформы, заявил в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон по-прежнему считает современную Кубу угрозой национальной безопасности Штатам в регионе.

Мы будем продолжать принимать меры [против Кубы] до тех пор, пока режим не проведет все необходимые политические и экономические реформы, — заявил Рубио.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что из совместной беседы с американским лидером Дональдом Трампом ему стало понятно: глава Белого дома не рассматривает вариант военного вторжения на Кубу. По словам да Силвы, позиция Трампа — важный сигнал, тем более что Гавана сама стремится к диалогу и поиску решения, которое позволит снять блокаду.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что возможности США по смене кубинского правительства ограничены из-за участия в военном конфликте с Ираном. По его словам, в настоящий момент основная часть американских военных кораблей задействована на Ближнем Востоке.