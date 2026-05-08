Трамп отверг идею вторжения на Кубу Трамп заявил, что не думает о вторжении на Кубу

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вооруженное вторжение на Кубу, о чем заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он отметил, что ему стало это понятно из совместного разговора, и такую позицию бразильский лидер считает важной.

Если я верно понял перевод его слов, то Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу, — сообщил Лула журналистам по итогам встречи.

По его словам, это является значимым сигналом, хотя бы потому что Куба сама хочет вести диалог и найти решение, которое позволит положить конец блокаде. Лула да Силва добавил, что блокада не позволяла Кубе быть полностью свободной страной после победы революции 1959 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что считает конфликт с Ираном завершенным. Такую оценку он озвучил во время беседы с бразильским президентом.

До этого Дональд Трамп сообщал, что новое руководство Ирана проявляет желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, он не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит США. Кроме того, американский лидер назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном.