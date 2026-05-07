07 мая 2026 в 22:52

Трамп заявил, что считает конфликт с Ираном завершенным

Президент Бразилии сообщил, что Трамп считает конфликт с Ираном оконченным

Фото: Tom Brenner — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт с Ираном завершен, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров в Белом доме. Он отметил, что именно такую оценку ситуации озвучил американский лидер во время их встречи в Вашингтоне.

Трамп считает, что война уже завершена. Это не соответствует действительности, но он так полагает, в отличие от меня, — заявил Лула да Силва во время беседы с журналистами.

Ранее Трамп встретился с бразильским президентом, заявив, что их беседа прошла в позитивной атмосфере. Он высоко оценил переговоры сторон, назвав их «очень хорошими». Трамп также хорошо отозвался и о переговорах с Тегераном. Американский лидер заявил, что вероятность заключения сделки между странами крайне высока.

До этого Дональд Трамп сообщал, что новое руководство Ирана проявляет желание заключить сделку с Вашингтоном. По его словам, он не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит США. Также американский лидер назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном.

США
Бразилия
Дональд Трамп
Ближний Восток
