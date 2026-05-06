«Очень хотят сделку»: Трамп дал понять, что у Ирана нет выбора Трамп заявил, что новые власти Ирана хотят сделки

Новое иранское руководство демонстрирует желание заключить сделку с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, он все же не уверен, что стороны смогут прийти к соглашению, которое устроит американскую сторону, передает пресс-служба Белого дома.

Мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и посмотрим, смогут ли они заключить сделку, удовлетворяющую нас. <...> Посмотрим, согласятся ли они, а если нет, то вскоре после этого они все равно согласятся, — добавил он.

Ранее президент США объявил, что Соединенные Штаты завершат военную операцию «Эпическая ярость» только тогда, когда Иран согласится на заключение мирного соглашения на американских условиях. В противном случае он пообещал возобновить бомбардировки.

До этого появилась информация, что США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива. Источники в Пакистане добавили, что следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.