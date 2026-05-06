«Большинство пунктов одобрены»: раскрыты сроки переговоров США и Ирана Al Arabiya: США и Иран в шаге от заключения соглашения

США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане. По его словам, следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.

У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Проект соглашения включает полное прекращение войны и открытие Ормузского пролива для международной навигации, — рассказал инсайдер.

Ранее анализ спутниковых снимков показал, что Иран во время авиаударов повредил или полностью уничтожил не менее 228 американских военных объектов на Ближнем Востоке. Под удар попали ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование противовоздушной обороны.

До этого пытавшийся совершить покушение на президента США Дональда Трампа 25 апреля Коул Томас Аллен мотивировал свой поступок несогласием с проводимой Вашингтоном военной операцией против Ирана. Известно, что следователи занимаются изучением социальных сетей задержанного с целью уточнения его изначальных планов.