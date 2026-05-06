День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:50

«Большинство пунктов одобрены»: раскрыты сроки переговоров США и Ирана

Al Arabiya: США и Иран в шаге от заключения соглашения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Иран приблизились к подписанию предварительного соглашения о прекращении боевых действий в районе Персидского залива, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане. По его словам, следующим этапом станет переговорный процесс, который может занять несколько месяцев.

У нас есть проект соглашения, большинство пунктов которого одобрены обеими сторонами. Проект соглашения включает полное прекращение войны и открытие Ормузского пролива для международной навигации, — рассказал инсайдер.

Ранее анализ спутниковых снимков показал, что Иран во время авиаударов повредил или полностью уничтожил не менее 228 американских военных объектов на Ближнем Востоке. Под удар попали ангары, казармы, хранилища топлива, радары, системы коммуникаций и оборудование противовоздушной обороны.

До этого пытавшийся совершить покушение на президента США Дональда Трампа 25 апреля Коул Томас Аллен мотивировал свой поступок несогласием с проводимой Вашингтоном военной операцией против Ирана. Известно, что следователи занимаются изучением социальных сетей задержанного с целью уточнения его изначальных планов.

Мир
Иран
США
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.