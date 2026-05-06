06 мая 2026 в 20:37

Появились первые кадры с лайнера, где вспыхнул смертельный хантавирус

Появилось первое видео с судна, где от вспышки хантавируса умерли три пассажира

MV Hondius MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua/Global Look Press
Baza опубликовала в МАКСе первые кадры с круизного лайнера MV Hondius в Атлантике, где произошла вспышка хантавируса, унесшая жизни трех человек. Судно 1 апреля вышло из аргентинского порта Ушуайя и направилось в сторону Антарктиды.

Жертвами вируса стали супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. Еще один заболевший, 69-летний житель Великобритании, находится в реанимации в ЮАР, при этом, по данным ВОЗ, его состояние постепенно стабилизируется.

Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Западной Африки. Специалисты устанавливают всех, кто контактировал с зараженными. На борту остаются около 150 человек. Кроме того, хантавирус подтвердили еще у одного пассажира, ранее находившегося на MV Hondius. К 6 мая число заболевших выросло до восьми человек.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров сообщил, что начало эпидемии хантавируса в России исключено. По его словам, инфекция не может передаваться от человека к человеку, а только от грызунов к человеку.

