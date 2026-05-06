Инфекционист оценил риски начала эпидемии хантавируса в России Инфекционист Никифоров исключил вероятность начала эпидемии хантавируса в России

Начало эпидемии хантавируса в России исключено, заявил завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров. По его словам, которые приводит РИА Новости, инфекция не может передаваться от человека к человеку, только от грызунов к человеку.

Хантавирус передается только от грызунов к человеку, от человека к человеку не передается. Поэтому никакой эпидемии быть не может, — сказал инфекционист.

При этом эксперт допустил локальные вспышки хантавируса, как это было во время корейской войны среди американцев, когда в землянках заболевало до 30 человек. В России, отметил Никифоров, инфекция представлена только геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, особенности которой хорошо изучены.

Ранее сообщалось, что количество зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius возросло до семи человек. Два случая были подтверждены лабораторно, также имели место три летальных исхода. Впервые информация о пассажирах с тяжелым респираторным заболеванием поступила 2 мая. У некоторых пострадавших характерные для хантавируса симптомы отмечались еще с 6 по 28 апреля.