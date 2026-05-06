Израиль признал атаку на Бейрут

Израиль подтверждает нападение Тель-Авива на Бейрут, сообщил Telegram-канал офиса премьера Биньямина Нетаньяху. По информации канцелярии, целью стал командующий подразделением «Радван» в составе движения «Хезболла».

В соответствии с одобрением премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте командующего подразделением «Радван» <...> в составе организации «Хезболла» с целью его нейтрализации, — отметили в канцелярии премьера.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель на территории Ливана, принадлежавший движению «Хезболла». Длина подземного маршрута составляла около 80 метров. Судя по появившимся кадрам, тоннель имел извилистый путь. Его подорвали саперы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по ракетным установкам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным ведомства, эти вооружения представляли угрозу как для израильских военнослужащих, так и для гражданского населения еврейского государства.