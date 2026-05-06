День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 20:47

Израиль признал атаку на Бейрут

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израиль подтверждает нападение Тель-Авива на Бейрут, сообщил Telegram-канал офиса премьера Биньямина Нетаньяху. По информации канцелярии, целью стал командующий подразделением «Радван» в составе движения «Хезболла».

В соответствии с одобрением премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в Бейруте командующего подразделением «Радван» <...> в составе организации «Хезболла» с целью его нейтрализации, — отметили в канцелярии премьера.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель на территории Ливана, принадлежавший движению «Хезболла». Длина подземного маршрута составляла около 80 метров. Судя по появившимся кадрам, тоннель имел извилистый путь. Его подорвали саперы.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о нанесении удара по ракетным установкам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. По данным ведомства, эти вооружения представляли угрозу как для израильских военнослужащих, так и для гражданского населения еврейского государства.

Мир
Израиль
Бейрут
Хезболла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Ростехе» создали новейший дрон, который способен поразить любые цели
В Совфеде жестко ответили на разгромные планы Евросоюза в отношении России
Победитель «Танцев со звездами» стал фигурантом дела адвоката Карабанова
«Жесточайшая диктатура»: Захарова заявила о подчинение Запада США
В Госдуме отреагировали на отток айтишников из России
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивления»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.