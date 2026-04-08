Израиль едва не убил главу МИД Бельгии Глава МИД Бельгии заявил, что удар Израиля по Бейруту был в сотне метров от него

Глава МИД Бельгии Максим Прево написал в соцсети Х, что Израиль ударил по Бейруту в нескольких сотнях метров от него и его делегации. По словам дипломата, эта операция была одной из самых массированных с момента начала боевых действий.

Мы находились в посольстве вместе с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места, куда пришлись ракетные удары, — написал Прево.

Ранее сообщалось, что израильский дрон атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте. По данным источников, звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. На место прибыли кареты скорой помощи и военные машины.

До этого Армия обороны Израиля ударила беспилотным летательным аппаратом по югу Ливана. В результате атаки погибли корреспонденты местного телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и телеканала Al-Manar Али Хасан Шуайб.

Также ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции.