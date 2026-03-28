Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане Израильский БПЛА выпустил ракету по дому в Бейруте

Израильский БПЛА атаковал жилой дом в районе Джнах в Бейруте, сообщили РИА Новости очевидцы. Отмечается, что звук взрыва от удара беспилотника был слышен в соседнем районе Мазраа. На место прибыли кареты скорой помощи и военные машины.

Ракета, выпущенная израильским беспилотником, попала в одну из квартир жилого многоэтажного дома в районе Джнах рядом с гостиницей «Мариот», — рассказали собеседники агентства.

До этого президент Ливана Джозеф Аун выразил негодование действиями Израиля, приведшими к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры и важных объектов на юге страны. В числе прочего он упомянул мосты через реку Литани.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

Также связанный с движением «Хезболла» ливанский телеканал Al-Manar сообщил о гибели своего директора политических программ Мохаммада Шари и его супруги. Трагедия произошла в результате удара израильских ВВС по жилому зданию в Бейруте.