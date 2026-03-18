Израильская ракета погребла под руинами в Бейруте известного телевизионщика В Бейруте погиб директор связанного с «Хезболлой» телеканала

Связанный с движением «Хезболла» ливанский телеканал Al-Manar сообщил о гибели своего директора политических программ Мохаммада Шари и его супруги. Трагедия произошла в результате удара израильских ВВС по жилому зданию в Бейруте, сообщила пресс-служба канала.

Телеканал Al-Manar сообщает о гибели директора политических программ, коллеги хаджа Мохаммада Шари и его супруги, погибших в результате израильского удара по району Зукак Блат в Бейруте, — указали в официальном сообщении.

Ракета попала в квартиру на восьмом этаже, что привело к значительным разрушениям. Всего, по информации Минздрава Ливана, жертвами атак по столичным кварталам стали 10 человек, еще 27 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее глава Международной организации по миграции Лукас Герке заявлял, что МОМ пока не фиксирует массового перемещения беженцев с Ближнего Востока в сторону европейских стран. По его словам, несмотря на эскалацию конфликта в Ливане, ситуация с мигрантами остается относительно стабильной. Эксперт отметил, что гуманитарная обстановка в самом регионе остается крайне тяжелой, особенно после начала израильских ударов по территории Ливана.