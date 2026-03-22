Президент Ливана высказался об ударах ЦАХАЛ по гражданской инфраструктуре Президент Ливана: разрушение Израилем мостов через Литани предваряет интервенцию

Президент Ливана Джозеф Аун выразил негодование действиями Израиля, приведшими к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры и важных объектов на юге Ливана. В числе прочего он упомянул мосты через реку Литани.

Политик заявил, что эти атаки являются серьезной эскалацией конфликта. Он подчеркнул, что Ливан многократно предупреждал международное сообщество о возможной угрозе наземного вторжения, но услышан не был. Аун напомнил: атаки на гражданские объекты являются нарушением международного права.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самому маленькому ребенку было всего 10 дней.

Кроме того, по данным Министерства просвещения Ирана, в результате атак Соединенных Штатов и Израиля погибло около 170 учащихся и педагогов. Самая тяжелая ситуация сложилась в начальной школе для девочек в округе Минаб, где жертвами стали более 160 человек.