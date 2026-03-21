Озвучено количество погибших от ударов США и Израиля мирных иранцев РЕН ТВ: жертвами агрессии США и Израиля стали 1,5 тыс. мирных иранцев

Жертвами ударов Израиля и Соединенных Штатов по территории Ирана стали около 1,5 тыс. мирных граждан, сообщает РЕН ТВ. О масштабах трагедии свидетельствует недавний сюжет иранского телевидения, где показано разрушенное жилье многодетной семьи, в которой самым младшим был 10-дневный младенец. Даже применение Пентагоном систем искусственного интеллекта не позволяет избежать гибели гражданских лиц.

Четырехэтажное здание полностью рухнуло, там были маленькие дети. Там был даже ребенок, которому всего 10 дней. У него насквозь была пробита голова, — рассказал очевидец трагедии.

Ранее в Министерстве просвещения Ирана сообщили, что жертвами ударов Соединенных Штатов и Израиля стали порядка 170 школьников и преподавателей. Наиболее трагические последствия зафиксированы в начальной школе для девочек в округе Минаб, где погибло свыше 160 человек.

Кроме того, иранское Министерство культуры сообщило, что в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля повреждения получили 108 объектов исторического значения. Подавляющее большинство разрушений пришлось на Тегеран, где пострадало 60 памятников культурного наследия.