14 мая 2026 в 07:23

В РАН озвучили, от чего зависит готовность страны к хантавирусу

Онищенко: готовность страны к хантавирусу зависит от сознательности граждан

Геннадий Онищенко
Успех борьбы с хантавирусом в России определяется не столько современной медициной, сколько поведением самих граждан, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, от их сознательности и дисциплины зависит не менее 70% готовности страны к возможной угрозе.

Главный критерий готовности — это наши люди. От них зависит по меньшей мере 70% готовности нашей страны, — сказал он.

Онищенко подчеркнул, что самые совершенные тесты и врачи бессильны, если люди игнорируют меры предосторожности. В целях безопасности сейчас следует воздержаться от поездок в Аргентину и страны Юго-Восточной Азии, тем более что вакцины от хантавируса пока не существует.

Эпидемиолог также напомнил, что вирус передается респираторным путем. При тесном контакте он может распространяться через продукты питания, особенно при нарушении правил их хранения. Соблюдение гигиены и отказ от поездок в эндемичные зоны — главные меры защиты.

Ранее Онищенко замечал, что тип хантавируса Андес, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутирует и постепенно адаптируется к человеческому организму. По его словам, штаммы уже начали потихоньку передаваться от человека к человеку, хотя пока остаются малоконтагиозными.

