В РАН предположили, как может опасно измениться хантавирус Андес

Онищенко: хантавирус Андес со временем мутирует и приспособится к человеку

Тип хантавируса Андес, вызвавший вспышку на круизном лайнере, мутирует и постепенно адаптируется к человеческому организму, заявил академик, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, штаммы уже начали потихоньку передаваться от человека к человеку, хотя пока остаются малоконтагиозными.

По признакам Андеса видно, что все-таки он мутирует. Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет, — сказал Онищенко.

В данный момент хантавирусы маловирулентны. Но потенциал у инфекции высокий — в 2018 году вспышка этого вируса показала высокую летальность, до 35%.

Ранее в Роспотребнадзоре проинформировали, что природным носителем хантавируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий только в Аргентине и Чили. Российский климат для этого грызуна неприемлем, угроза естественного распространения вируса на территории страны практически отсутствует. В России циркулирует другой вариант хантавируса, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано.

