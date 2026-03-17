Стало известно о масштабах разрушений культурного наследия Ирана Минкульт Ирана: 108 исторических памятников пострадали от ударов США и Израиля

Количество поврежденных исторических и культурных памятников в различных регионах Ирана в результате недавних военных атак США и сионистского режима достигло 108. Провинция Тегеран понесла наибольшие убытки — повреждены 60 исторических памятников, за ней следуют Исфахан — 19 объектов, и Курдистан — 12 объектов, — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что США поразили более 7 тыс. целей в рамках продолжающегося конфликта с Ираном. По ее словам, потоплены уже более 100 иранских кораблей.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы «в последние несколько часов» уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся ответных ударов Тегерана и растущих жертв с иранской стороны.