16 марта 2026 в 18:00

В Белом доме назвали число пораженных целей в Иране

Ливитт: США поразили более 7 тыс. целей в рамках операции против Ирана

Кэролайн Ливитт Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США поразили уже более 7 тыс. целей в рамках продолжающегося конфликта с Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, которые передает Fox News, потоплены уже более 100 иранских кораблей.

На данный момент мы поразили более 7 тыс. целей и потопили свыше 100 их (иранских. — NEWS.ru) кораблей, — сказала Ливитт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы «в последние несколько часов» уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся ответных ударов Тегерана и растущих жертв с иранской стороны.

До этого сообщалось, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось после дружеского визита в Индию. Американская сторона назвала судно «законной целью». Комментируя это, Трамп заявил, что американские военные предпочитают топить иранские корабли, а не захватывать их, потому что «это веселей».

