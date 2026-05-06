Балицкий раскрыл детали новой беспрецедентной атаки на Энергодар

Вооруженные силы 20 раз атаковали город Энергодар в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере МАКС. По его словам, в результате никто не пострадал.

Сегодня противник предпринял около 20 атак БПЛА на город Энергодар. Значительные повреждения получила гражданская инфраструктура, автомобили. Благо пострадавших среди жителей города нет, — отметил Балицкий.

По словам губернатора, оперативные службы обследуют территорию, также оценивается нанесенный ущерб. Балицкий предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется.

Ранее глава региона сообщил, что женщина 1965 года рождения пострадала при атаке ВСУ в Каменке-Днепровской и Пологах. Также погиб подросток. По словам Балицкого, пострадавшую поместили в медучреждение.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.