Захарова назвала главный недостаток ИИ

Искусственный интеллект не сможет заменить нравственность и душу человека, заявила представитель МИД России Мария Захарова в рамках Медиашколы, организованной Дирекцией Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) и Центром развития молодежных медиа «ШУМ». По ее словам, которые приводит РИА Новости, важно сохранять критическое мышление.

Пожалуйста, помните о том, что нужно сохранять критическое мышление. И нужно убеждать людей, вашу аудиторию, что ни один искусственный интеллект, ни одна программа никогда не заменит человеку критического мышления, совести и, что самое важное, нравственности. Нельзя заменить искусственным интеллектом душу. Об этом всегда нужно помнить. И у вас есть все возможности об этом рассказывать вашей аудитории, — отметила Захарова в беседе с блогерами.

Представитель МИД сообщила, что искусственный интеллект становится важным фактором международной конкуренции и сотрудничества. Уровень технологического развития будет определять позиции стран в многополярном мире, добавила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что Запад и его союзники зачищают информационное пространство от инакомыслия. Она отметила, что, оценивая ситуацию в сфере иностранных СМИ, приходится констатировать ее продолжающуюся деградацию.