06 мая 2026 в 20:12

Американский истребитель атаковал иранское судно

Истребитель F/A-18 Super Hornet армии США обстрелял иранское судно

F/A-18 Super Hornet F/A-18 Super Hornet Фото: Mcs Zamirah Connor/U.S. Navy/Global Look Press
Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X сообщило об открытии огня по иранскому судну, следовавшему в сторону Исламской Республики, передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что под удар попал танкер Hasna, проходивший через международные воды по пути в порт Ирана в Оманском заливе.

Американские силы вывели из строя руль танкера, произведя несколько выстрелов из 20-миллиметровой пушки американского истребителя F/A-18 Super Hornet, запущенного с авианосца USS Abraham Lincoln, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что военное присутствие США на Ближнем востоке оказалось под угрозой из-за разгрома американских баз в регионе. Однако окончательное решение, по данным инсайдеров, пока не принято. Один из источников заявил, что база в Бахрейне, где размещен Пятый флот ВМС США, получила серьезные повреждения. После атак командование флота перебросили на авиабазу Макдилл во Флориде, где находится штаб Центрального командования Вооруженных сил США.

До этого власти Франции предложили Вашингтону и Тегерану обсуждать вопрос открытия Ормуза отдельно от других тем конфликта. В Елисейском дворце заявили, что блокирование важнейшего морского узла касается чуть ли не всего мира, поэтому решить проблему можно через создание многонациональной миссии.

