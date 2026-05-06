Решение властей Берлина сохранить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая флагов России и символики, связанной с Днем Победы, является циничным и трусливым надругательством над исторической памятью, заявил ТАСС глава израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. Он также обвинил немецкие власти в попытках переписать историю.

Как еврей и как внук солдата Красной армии, я считаю происходящее в Берлине настоящим позором. Мой народ и мои предки выжили только потому, что советский солдат дошел до Берлина и уничтожил нацизм. И сегодня Германия запрещает Знамя Победы. Это не просто ошибка, это циничное и трусливое надругательство над исторической памятью, — сказал он.

Ранее посольство России в Берлине потребовало от германских властей отменить запрет на использование символики Победы на советских мемориалах во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. По словам дипломатов, никакие ограничения не отменят того факта, что многонациональный советский народ внес решающий вклад в разгром гитлеровской Германии.