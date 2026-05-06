06 мая 2026 в 19:17

Раскрыт масштаб катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне

WP: США могут сократить присутствие на Ближнем Востоке из-за разгрома баз

Военное присутствие США на Ближнем востоке оказалось под угрозой из-за разгрома американских баз в регионе, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Однако окончательное решение, по данным источников газеты, пока не принято.

Один из собеседников издания заявил, что база в Бахрейне, где размещен Пятый флот ВМС США, получила серьезные повреждения. После атак командование флота перебросили на авиабазу Макдилл во Флориде, где находится штаб Центрального командования Вооруженных сил США. По словам инсайдера, возвращение военных и гражданского персонала в ближайшее время выглядит маловероятным.

Еще один источник WP сообщил, что сильнее всего от ударов пострадали американские базы в Кувейте. Он связал масштабы разрушений с тем, что именно с их территории проводились атаки по Ирану, после чего объекты стали целями ответных ударов.

Ранее появилась информация, что авианосец ВМС США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford), который участвовал в операции против Ирана, покинет Ближний Восток. Возвращение судна с примерно 4500 моряками на борту рассматривается как сокращение военного присутствия американцев в регионе.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
