29 апреля 2026 в 23:45

Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток

WP сообщила о скором возвращении авианосца «Джеральд Форд» в США

Фото: Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Global Look Press
Авианосец ВМС США «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford), который участвовал в операции против Ирана, покинет Ближний Восток, написала газета Washington Post со ссылкой на источники. Он направится в США.

Авианосец «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток и отправится домой в ближайшие дни, — пишет издание.

В газете отметили установленный авианосцем рекорд по продолжительности нахождения в море. Он провел на плаву 309 дней. Это больше, чем у любого другого современного американского авианосца.

Длительное пребывание в море сказалось на состоянии корабля, добавили в СМИ. На борту неоднократно происходили поломки.

Ранее проиранская хакерская группировка направила угрозы военным США. Солдаты получили сообщения с подписью Handala Hack. Хакеры написали, что американские военные под наблюдением.

До этого стало известно, что третий американский авианосец «Джордж Буш» прибыл в зону Центрального командования США на Ближнем Востоке. В ВМС США сообщили, что судно действует в составе группировки из 11 действующих авианосцев страны.

