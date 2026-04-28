Американских военных стали запугивать из-за войны против Ирана

Проиранская хакерская группировка направила угрозы американским военным, сообщила газета Stars and Stripes. Солдаты через мессенджеры получили сообщения с подписью Handala Hack.

Военнослужащие США, приписанные к подразделениям на Ближнем Востоке, получили сообщения с угрозами, — говорится в сообщении.

Хакеры написали военным, что те находятся под наблюдением, их также предупредили о возможных ударах ракетами и БПЛА. По информации издания, сообщения с угрозами, в частности, получили солдаты Центрального командования ВМС США в Бахрейне.

Ранее стало известно, что третий американский авианосец «Джордж Буш» прибыл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. В ВМС США уточнили, что судно действует в составе группировки из 11 действующих авианосцев страны.

До этого газета The New York Times сообщила, что главную угрозу для безопасного судоходства в Ормузском проливе представляет так называемый москитный флот Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Как сказано в материале, регулярный флот Ирана потерял в результате боевых действий более 90% кораблей, тогда как «москитный флот» — катера, ракеты и беспилотники — уничтожен лишь наполовину.