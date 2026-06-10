«Непростой выбор»: в Госдуме призвали продлить важную для матерей выплату Депутат Дробот призвала продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Дробот призвала продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что в настоящее время выплаты прекращаются уже после достижения детьми полуторагодовалого возраста. По ее словам, женщины вынуждены делать непростой выбор между работой и заботой о малыше.

Ситуация выглядит странно: по закону мама может находиться в отпуске по уходу за детьми до трех лет, но ежемесячное пособие выплачивается только до достижения ребенком полутора лет. Получается, что в самые важные первые годы жизни малыша, когда ему нужен постоянный уход, государство ограничивает финансовую поддержку семьи. После прекращения выплат многие семьи сталкиваются со снижением доходов. Для тысяч родителей это означает непростой выбор: либо выходить на работу раньше времени, либо жить в условиях постоянной нехватки средств. Продление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста является не просто дополнительной мерой социальной поддержки, а важным вложением в будущее страны, — сказала Дробот.

По ее словам, молодые люди должны быть уверены, что рождение ребенка не приведет к резкому ухудшению материального положения семьи. Она добавила, что продление выплат позволит родителям уделять детям больше времени в самые важные годы жизни.

Ранее председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников заявил, что неработающие женщины с тремя и более детьми должны получать пособие, которое по сути является «зарплатой матери», а мужчины, воспитывающие пять детей, — «зарплату отца». Он подчеркнул, что фракция полностью поддерживает демографический курс президента и предлагает расширить существующие механизмы помощи.