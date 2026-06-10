Оценены шансы наземной операции США в Иране из-за сбитого вертолета

Сбитый вертолет AH-64 Apache ударной группы ВВС Соединенных Штатов не приведет к началу наземной операции в Иране, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, американцы не решатся на этот шаг, опасаясь значительных потерь среди пехоты и десанта.

Американцы не готовы к проведению наземной операции [в Иране]. Это сопряжено с большим количеством жертв, которые могут понести морские пехотинцы и десантники при высадке на иранские острова. Так что они на это не решатся, несмотря на эскалацию и сбитый вертолет AH-64 Apache. Иран действительно наносит ответные удары в случае нападения на них. Он атаковал и Израиль, и Соединенные Штаты. Но вчера поздно вечером [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил, что прекращается противостояние с Ираном, и он постарается полностью все урегулировать дипломатическим путем, — сказал Матвийчук.

Он предположил, что Трамп действительно может положить конец войне с Ираном. По мнению полковника, возможно, стороны конфликта перестанут наносить даже незначительные удары.

Ранее сообщалось, что ударный вертолет AH-64 Apache США потерпел крушение вблизи Ормузского пролива. Инцидент случился в понедельник, 8 июня.