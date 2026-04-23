США отправили на Ближний Восток еще один авианосец

Третий американский авианосец «Джордж Буш» прибыл в зону ответственности Центрального командования США на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X.
В ВМС США уточнили, что авианосец действует в составе группировки из 11 действующих авианосцев страны. Его прибытие в регион связано с плановой ротацией сил в зоне ответственности командования.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разрушат все объекты энергетики и мосты на территории Ирана. Он отметил, что это произойдет в случае отказа от сделки с Вашингтоном.
До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил: у американского лидера нет никаких оснований лишать Исламскую Республику ее ядерных прав. По словам иранского лидера, Тегеран обязан на деле продемонстрировать, что «не развязывает войны, а лишь обороняется».
Кроме того, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, раненный в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь, и в ближайшее время ему потребуется пластическая операция. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума.