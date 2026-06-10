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10 июня 2026 в 10:49

Стало известно, что будет с панорамой «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ

РИО сообщило о планах восстановить панораму «Оборона Севастополя»

Фото: РИА Новости
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Панораму «Оборона Севастополя» восстановят после атаки ВСУ, сообщил ТАСС председатель правления Российского исторического общества (РИО) Руслан Гагкуев. Известно, что ВСУ нанесли удар по музейному объекту в ночь на 10 июня.

Панорама «Оборона Севастополя» обязательно будет восстановлена, и Российское историческое общество окажет здесь всю необходимую поддержку, — отметил Гагкуев.

Ранее пресс-служба музея сообщила, что ситуация с пожаром в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», в которое ночью попал украинский беспилотник, остается напряженной. Крыша исторического здания была охвачена пламенем, на месте происшествия работали более двух десятков пожарных машин и подразделения МЧС России.

Также директор музея Михаила Смородкин рассказал, что панорама могла быть уничтожена либо получила критические повреждения при ударе Вооруженных сил Украины и последующем пожаре. Профильные специалисты проведут экспертизу, чтобы оценить реальную степень ущерба.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожару в здании панорамы присвоили высокий четвертый ранг сложности. По его словам, ситуация остается крайне сложной.

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