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10 июня 2026 в 10:38

Россия и Белоруссия сделали важный шаг в создании единой судебной практики

Верховные суды России и Белоруссии впервые подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатели верховных судов России и Белоруссии Игорь Краснов и Андрей Швед подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, заявили ТАСС в пресс-службе Верховного суда РФ. Отмечается, что документ такого уровня стороны подписали впервые.

Документ закладывает прочный фундамент для гармонизации судебной практики, усиления правовой защиты граждан и бизнеса на пространстве Союзного государства, а также совместного внедрения передовых цифровых технологий в судопроизводство, — подчеркнул Краснов.

По его словам, в меморандуме отражены базовые основы взаимодействия верховных судов двух государств. Церемония подписания ознаменовала выход двустороннего судебного диалога на принципиально новый институциональный уровень, резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в использовании российского опыта по внедрению высоких технологий в судопроизводство. Глава государства признался, что больше всего его не устраивает бумажная волокита в судах

Страны СНГ
Россия
Белоруссия
Игорь Краснов
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