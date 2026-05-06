06 мая 2026 в 19:50

Посетителей петербургского ТЦ эвакуировали из-за задымления

В Санкт-Петербурге произошла экстренная эвакуация торгового центра «Южный полюс». Дымом из туалета заволокло фитнес-центр, откуда вывели всех посетителей и персонал, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Как выяснилось позже, источником возгорания стал неисправный блок управления. Работники торгового комплекса проявили бдительность и сумели ликвидировать огонь своими силами еще до приезда спасателей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты для проверки здания. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что всего из опасной зоны было эвакуировано 250 человек. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали шесть пожарных машин и 24 спасателя.

Ранее в Евпатории случился пожар в парке аттракционов «Авангард». Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который полностью окутал развлекательную зону, и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как над территорией развлекательной зоны поднялся густой черный дым. Позже в МЧС сообщили, что пожар начался из-за дизельного генератора.

