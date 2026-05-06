Появились кадры полыхающего парка в Крыму

Появилось видео пожара в парке «Авангард» в Евпатории

Появились кадры горящего парка аттракционов «Авангард» в Евпатории, передает Telegram-канал «112». На записи видно, как над территорией развлекательной зоны поднялся густой черный дым, а посетители снимали происходящее на видео.

Информация о пострадавших пока не поступала. Как уточнил Telegram-канал «Mash на волне», летом прошлого года спасатели уже тушили пожар в батутном центре этого парка.

Ранее посетители неоднократно жаловались на несоблюдение правил безопасности на аттракционах. Один из пользователей сети назвал «Авангард» опасным местом с неисправным оборудованием.

До этого церковь вспыхнула в военном городке поселка Петровское Ленинского округа Московской области. Также таунхаус загорелся в столичном районе Коммунарка. По предварительным данным, огонь охватил около 400 квадратных метров.

Кроме того, причиной пожара в Выксе Нижегородской области стало неосторожное обращение с огнем. В частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей.