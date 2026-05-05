Пять человек погибли при пожаре под Нижним Новгородом

МЧС РФ: при пожаре в Нижегородской области погибли двое детей и трое взрослых

В городе Выкса Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. На месте обнаружены тела пятерых погибших, личности устанавливаются. Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС России.

