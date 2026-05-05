05 мая 2026 в 05:23

Пять человек погибли при пожаре под Нижним Новгородом

МЧС РФ: при пожаре в Нижегородской области погибли двое детей и трое взрослых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Выкса Нижегородской области при пожаре в частном жилом доме на улице Челюскина погибли пять человек, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Огонь охватил здание по всей площади к моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений.

Пять человек погибли на пожаре в Нижегородской области. Личный жилой дом загорелся на улице Челюскина в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади, — говорится в публикации.

Пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров. На месте обнаружены тела пятерых погибших, личности устанавливаются. Причины трагедии выясняют дознаватели МЧС России.

Ранее стало известно, что пожар начался в промышленной зоне в Киришах после удара дронов Вооруженных сил Украины. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что средствам противовоздушной обороны за ночь удалось сбить 18 БПЛА противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

До этого в городе Армавире Краснодарского края произошел пожар в магазине «Светофор», в результате чего пострадали три сотрудника торговой точки. Возгорание случилось в здании, расположенном по адресу: улица Энгельса, 59/3.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

