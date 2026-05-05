05 мая 2026 в 04:27

Пожар вспыхнул в промзоне в Ленобласти при ударе дронов ВСУ

Дрозденко: при атаке БПЛА на Ленобласть начался пожар в промзоне в Киришах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар начался в промышленной зоне в Киришах после удара дронов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его информации, средствам противовоздушной обороны за ночь удалось сбить 18 БПЛА противника. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и ЛЕНОБЛПОЖСПАС приступили к ликвидации возгорания, — говорится в публикации.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре был введен режим ракетной опасности, о чем информировал губернатор региона Руслан Кухарук. Однако чуть позже он проинформировал об отмене объявленной тревоги.

До этого главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупреждало о введении на территории региона режима «Ракетной опасности». Ведомство призвало жителей к немедленному соблюдению мер безопасности, соответствующее сообщение появилось в его социальных сетях.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

