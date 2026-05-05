Жителей ХМАО предупредили о возможном ракетном ударе

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре был введен режим ракетной опасности, о чем губернатор региона Руслан Кухарук сообщил на своей странице в МАКС. Однако чуть позже он проинформировал об отмене объявленной тревоги.

В Югре объявлен режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие, — говорилось в публикации.

Кухарук уточнял, что на фоне опасности у граждан могут возникнуть перебои с доступом к сотовой связи и мобильному интернету. Он также призывал не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины. Он добавил, что боевая работа все еще продолжается.

До этого Telegram-канал SHOT указал со ссылкой на очевидцев, что в Чебоксарах прогремело несколько взрывов. По сведениям канала, в одном из районов был виден дым. Также известно о повреждениях в одном из торговых центров города.