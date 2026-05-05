День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 03:50

Жителей ХМАО предупредили о возможном ракетном ударе

Губернатор Югры Кухарук сообщил о введении режима ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре был введен режим ракетной опасности, о чем губернатор региона Руслан Кухарук сообщил на своей странице в МАКС. Однако чуть позже он проинформировал об отмене объявленной тревоги.

В Югре объявлен режим ракетной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие, — говорилось в публикации.

Кухарук уточнял, что на фоне опасности у граждан могут возникнуть перебои с доступом к сотовой связи и мобильному интернету. Он также призывал не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины. Он добавил, что боевая работа все еще продолжается.

До этого Telegram-канал SHOT указал со ссылкой на очевидцев, что в Чебоксарах прогремело несколько взрывов. По сведениям канала, в одном из районов был виден дым. Также известно о повреждениях в одном из торговых центров города.

Регионы
ХМАО
Югра
предупреждения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.