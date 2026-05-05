Губернатор рассказал, сколько беспилотников сбили над Ленобластью Дрозденко заявил о 16 сбитых беспилотниках над Ленинградской областью

На данный момент силами противовоздушной обороны над Ленинградской областью сбито уже 16 беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. Глава области уже информировал о трех уничтоженных дронах, однако воздушная атака продолжается. Минобороны РФ появившиеся сведения не комментировало.

Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника, — уточнил он.

В ночь на 5 мая в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В связи с угрозой возможно временное понижение скорости мобильного интернета. Данные о возможных разрушениях на земле и пострадавших пока не поступали. Силы противовоздушной обороны ведут работу дальше.

До этого стало известно, что с начала ночи 5 мая Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 12 аэропортах России. Авиасообщение нарушено в нескольких регионах сразу от Поволжья до Северо-Запада.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России в период с 15:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Министерстве обороны РФ уточнили, что налет затронул 12 регионов страны.