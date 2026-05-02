Появились детали о многодетной семье, погибшей на пожаре в Югре ТАСС: погибшая на пожаре в Югре многодетная семья характеризовалась положительно

Семья из семи человек, в которой было четверо детей, погибшая при пожаре в поселке Высокий в ХМАО, характеризовалась положительно, рассказала ТАСС детский омбудсмен в Югре Людмила Низамова. По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профилактических учетах не состояли и родители к уголовной ответственности не привлекались.

Оба родителя работали. И школы, и социальные службы характеризуют семью положительно, — добавила она.

Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук рассказал, что сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 01:58 по местному времени. Предварительная причина пожара — неаккуратная эксплуатация электроприборов.

До этого сообщалось, что в многоэтажном жилом доме на улице Висаитова в Ростове-на-Дону произошло возгорание в одной из квартир. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно ликвидировали огонь, не допустив его дальнейшего распространения. Никто не пострадал.

Кроме того, стало известно, что семь человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме Ижевска. Среди тех, кто обратился за помощью, были дети в возрасте 3 и 15 лет, — они получили легкое отравление продуктами горения.