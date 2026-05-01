Семь человек пострадали при пожаре в российском городе

Семь человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме Ижевска, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии. По данным ведомства, среди тех, кто обратился за помощью, были дети 3 и 15 лет.

По данным медиков, за помощью обратились семь человек, из них два ребенка (три и 15 лет). По предварительным данным, они получили легкое отравление продуктами горения. Четыре человека, в том числе 15-летний ребенок, от госпитализации отказались, — сказано в сообщении.

Причины возгорания на данный момент устанавливаются. К тушению огня привлекали девять единиц техники и 29 пожарных.

Ранее житель Ленинградской области погиб в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге. Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

До этого сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.