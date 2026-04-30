30 апреля 2026 в 18:42

Пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека

Один человек погиб и двое пострадали при возгорании квартиры в Выборге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель Ленинградской области умер в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге, сообщает Telegram-канал «Новости 78». Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в горящем помещении тело погибшего. Еще двоих человек сотрудники МЧС вынесли из здания в бессознательном состоянии. Пострадавшие были немедленно переданы бригаде медиков для оказания экстренной помощи. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства этой трагедии.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании. Они начали просить о помощи из окон. Возгорание возникло в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Также пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму. По данным ведомства, возбуждено дело.

