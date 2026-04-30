Пожар в многоквартирном доме унес жизнь человека Один человек погиб и двое пострадали при возгорании квартиры в Выборге

Житель Ленинградской области умер в пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Выборге, сообщает Telegram-канал «Новости 78». Возгорание началось в одной из комнат и быстро распространилось на площади 12 квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в горящем помещении тело погибшего. Еще двоих человек сотрудники МЧС вынесли из здания в бессознательном состоянии. Пострадавшие были немедленно переданы бригаде медиков для оказания экстренной помощи. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства этой трагедии.

