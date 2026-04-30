Жители охваченного пожаром дома просили о помощи из окон

Жильцы горящего дома на юго-востоке Москвы просили о помощи из окон

Жильцы горящего дома на юго-востоке Москвы просили о помощи из окон

На юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании и начали просить о помощи из окон, сообщает РЕН ТВ. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Очевидцы рассказали, как пламя охватило часть жилого строения, пока люди пытались привлечь внимание спасателей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи для оказания поддержки пострадавшим. В настоящий момент пожар полностью потушен; в ведомстве уточнили, что в квартирах горели личные вещи и мебель.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму. По данным ведомства, возбуждено дело.

Также стало известно, что трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Новак объяснил перенос потоков нефти Казахстана с «Дружбы»
Новак объяснил причины изменений работы трубопровода «Дружба»
Кабмин обязал нефтяные компании удерживать цены на бензин в 2026 году
Американист ответил, почему США разморозили $400 млн для Украины
Новак допустил рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке
Трамп назвал канцлера Германии полностью неэффективным из-за Украины
Встреча с Зеленским, операция, уход из театров: как живет Федор Добронравов
«Будет тяжело»: Масалитин оценил шансы ЦСКА в матче РПЛ с «Зенитом»
В Госдуме попросили не снижать нештрафуемый порог скорости в России
Новак подсчитал убытки от войны США в Иране
В Херсоне прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Появилась неожиданная версия исчезновения Усольцевых
Два российских ведомства готовятся к соглашению с нефтяным сектором
Минтранс РФ не поддержал идею снижения нештрафуемого порога скорости
Певица Цой рассказала о взломе соцсетей
ФСБ нашла украинский след в акции против сотрудников РКН
Военный полигон в Нидерландах охвачен лесным пожаром
Лисовец поставил точку в вопросе о демонстрации логотипов брендов
Директору рудника избрали меру пресечения после гибели рабочих в Бурятии
Спецназ штурмом взял самопровозглашенный анклав радикалов в Дагестане
Дальше
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

