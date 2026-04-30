Жители охваченного пожаром дома просили о помощи из окон

На юго-востоке Москвы жильцы многоквартирного дома на Самаркандском бульваре оказались заблокированы в горящем здании и начали просить о помощи из окон, сообщает РЕН ТВ. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже, из-за чего густой черный дым быстро поднялся на несколько уровней выше.

Очевидцы рассказали, как пламя охватило часть жилого строения, пока люди пытались привлечь внимание спасателей. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и бригады скорой медицинской помощи для оказания поддержки пострадавшим. В настоящий момент пожар полностью потушен; в ведомстве уточнили, что в квартирах горели личные вещи и мебель.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму. По данным ведомства, возбуждено дело.

Также стало известно, что трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.