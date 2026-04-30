Маленькие дети и их бабушка пострадали при пожаре в квартире

Четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире

Четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму, передает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным ведомства, возбуждено дело.

В ночь на 29 апреля в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки по улице Токарева поселка Вольное, произошло возгорание вещей и мебели. В результате происшествия пострадали четверо детей в возрасте шести месяцев, двух, четырех и шести лет и их 61-летняя бабушка, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее в результате пожара на частной строительной площадке в районе Аэропорт на севере Москвы, по предварительным данным, погибли семь человек. Мэр столицы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.