Маленькие дети и их бабушка пострадали при пожаре в квартире

Четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире в Крыму

Четыре ребенка и их бабушка пострадали при пожаре в квартире многоэтажного дома в поселке Вольное в Крыму, передает пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным ведомства, возбуждено дело.

В ночь на 29 апреля в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки по улице Токарева поселка Вольное, произошло возгорание вещей и мебели. В результате происшествия пострадали четверо детей в возрасте шести месяцев, двух, четырех и шести лет и их 61-летняя бабушка, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее в результате пожара на частной строительной площадке в районе Аэропорт на севере Москвы, по предварительным данным, погибли семь человек. Мэр столицы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД ответили, почему зумеры нацелены на зарплату более 100 тыс. рублей
Гендиректора «Автодора» будут судить в Москве
Белгород, расставание с Антипенко, двое детей: как живет Юлия Такшина
Экс-глава РЭО Денис Буцаев покинул Россию после вызова на допрос
Зеленский снова продлил мобилизацию
Бывшая вице-губернатор Кубани может сесть на пять лет
Путин поблагодарил участников СВО из малых народов
Путин подчеркнул вклад малых народов в победу в ВОВ
Назван артист, которого можно считать русским Рики Мартином
Песков озвучил позицию Кремля по принадлежности Донбасса и Новороссии
VK Tech представил платформу для разработки и запуска ИИ-агентов
Росгвардия задержала подростка за попытку поджога в Подмосковье
Путин посетил выставку «Герои спецоперации» в московском «Манеже»
Раскрылись обстоятельства смерти писателя Кротова
Генерал назвал возможные точки запуска дронов ВСУ по Пермскому краю
Пассажир авиарейса пойдет под суд за нападение на полицейского
Долина выбивает через суд 176 млн рублей
Меликов раскрыл масштабы гибели скота из-за паводков в Дагестане
Три пляжа Анапы получили разрешение к открытию сезона после разлива мазута
Песков заявил о возможности объявления перемирия без реакции Киева
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

