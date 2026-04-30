30 апреля 2026 в 10:43

Трое детей сгорели в квартире заживо, когда их мать ушла за продуктами

Трое детей в возрасте одного, трех и четырех лет погибли в результате пожара в поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Трагедия произошла, когда их мать отлучилась в магазин. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

По данному факту следственным отделом по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам), — говорится в сообщении.

Трагедия произошла днем 30 апреля в квартире дома на улице Кишиневской. Мать отлучилась в магазин, оставив без присмотра троих сыновей, отец в это время находился на работе. В квартире в это время начался пожар, в результате которого малыши погибли. Всего в семье воспитывается шестеро детей.

Как пишет портал NGS24.ru, в детской комнате из-за короткого замыкания загорелся телевизор. По информации издания, малыши погибли уже в больнице в результате отравления продуктами горения, спасти их не удалось.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

