28 апреля 2026 в 19:57

Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве

Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о пожаре в строящемся здании на 3-м Балтийском переулке в Москве, сообщает пресс-служба ведомства. Ответственным назначен руководитель ГСУ СК по Москве Дмитрий Беляев.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А. И. поручил руководителю главного следственного управления СК России по г. Москве Беляеву Д. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц». Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в результате пожара на частной строительной площадке в районе Аэропорт на севере Москвы, по предварительным данным, погибли семь человек. Мэр столицы Сергей Собянин выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Также сообщалось, что на севере Москвы потушили пожар в новостройке. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров.

Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
