28 апреля 2026 в 12:31

МЧС показало кадры пожара на стройке в Москве

Фото: МЧС России
МЧС Москвы в своем канале на платформе MAX показало кадры пожара на стройке элитного дома в Москве. По информации министерства, во 2-м Амбулаторном проезде произошло возгорание на втором и третьих этажах строящегося здания.

Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на севере Москвы. <...> На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура, — говорится в сообщении.

По данным МЧС, из пожара были спасены 12 человек. Трое жильцов обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных расчетов.

Как пишет Telegram-канал SHOT, спасшиеся рабочие рассказали, что огонь вспыхнул мгновенно: здание быстро заполнил густой дым, ощущался сильный жар. По их словам, замыкание произошло в электрощитке бытовки на третьем этаже. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На этажах могут оставаться люди, к месту направлены несколько бригад скорой помощи. Прораб уточнил, что в здании предположительно находятся около 300 человек.

Тем временем Telegram-канал «112» сообщил, что число погибших в результате пожара на стройке элитной многоэтажки на севере Москвы увеличилось до трех человек. Как пишут авторы, еще 10 пострадали в результате происшествия. Также канал добавил, что на тот момент спасти с места возгорания удалось 31 человека.

