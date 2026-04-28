Появились новые данные о погибших в пожаре на севере Москвы «112»: число погибших в пожаре на стройке в Москве увеличилось до трех человек

Число погибших в результате пожара на стройке элитной многоэтажки на севере Москвы увеличилось до трех человек, передает Telegram-канала «112». Как пишут авторы, еще 10 пострадали в результате происшествия. Также канал добавил, что на данный момент спасти с места возгорания удалось 31 человека.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Возгорание быстро распространилось, ему присвоили четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек. По словам очевидцев, пожар вспыхнул мгновенно — резко повалил густой дым, ощущался сильный жар. Строители рассказали, что электрощиток замкнуло в бытовке, расположенной на третьем этаже.

