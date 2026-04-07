Двоих рабочих убило рухнувшими с высоты стройматериалами

Двое рабочих погибли на строительной площадке на Верейской улице в Москве, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. Согласно информации ведомства, на них с высоты упали стройматериалы. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Самарской области сообщили, что на территории промышленного объекта в Новокуйбышевске при гидравлических испытаниях сетей водоснабжения погибли трое рабочих. Трагедия произошла на площадке Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, на Ярактинском нефтегазоконденсатном промысле в Усть-Кутском районе погиб работник. Мужчина проводил очистку резервуара, когда внезапно потерял сознание и рухнул внутрь конструкции, получив травмы, несовместимые с жизнью. Во время инцидента пострадал и второй сотрудник, который кинулся на выручку товарищу и попытался извлечь его самостоятельно.