Собянин раскрыл подробности смертоносного пожара на севере Москвы

Собянин сообщил о гибели семи человек во время пожара в Москве

В результате пожара на частной строительной площадке в районе Аэропорт на севере Москвы, по предварительным данным, погибли семь человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Градоначальник выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошел пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек, — написал Собянин.

По данным МЧС, возгорание произошло в строящемся здании, расположенном на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка, вблизи станции МЦД-2 «Красный балтиец». 12 человек пострадали. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее сообщалось, что пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Возгорание быстро распространилось. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек.