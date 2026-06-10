ПВО уничтожила еще два летевших к Москве БПЛА

ПВО уничтожила еще два летевших к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны сбила еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также уничтожены 14 управляемых авиационных бомб.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы Украины стремятся максимально повредить инфраструктуру России массированными ударами. Таким образом, по его словам, Киев хочет спровоцировать панику среди мирного населения.

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что за сутки системы ПВО сбили девять управляемых авиабомб, выпущенных ВСУ. Кроме того, были уничтожены два реактивных снаряда HIMARS и 551 украинский беспилотник.